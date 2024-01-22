В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

Лидер ЛДПР Слуцкий: указ Зеленского о территориях России — очередная пиар-акция

Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России является очередной пиар-акцией. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Указ Зеленского — очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" — чудовищная ложь в духе геббельсовской пропаганды», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, указ направлен на фальсификацию истории, насаждение исторической лжи, а также на «оболванивание подрастающего поколения».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Подписанный документ в котором говорилось о шести регионах — Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, — стал поводом для насмешек над властями этой страны.