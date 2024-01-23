Зеленского предупредили о последствиях скандального указа о территориях

Посол России Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным

Закон «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» контрпродуктивен и может привести к формулированию жесткой позиции по защите прав русских на территории самой Украины. О последствиях скандального указа президента Украины Владимира Зеленского предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история, для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры [на территории Украины]», — заявил дипломат.

Он добавил, что права русских нарушает целый перечь законов, принятых в Киеве, а принуждение повсеместно использовать украинский — это лингвицид.

22 января Зеленский подписал указ, согласно которому шесть российских регионов вошли в перечень территорий, «исторически населенным украинцами». Законом предусмотрено создание плана действий, которые помогут украинцам сохранить на них национальную идентичность.