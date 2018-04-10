Россиянку осудили за рассказ об изнасиловании в полиции

Жительницу Магнитогорска Салиму Мухамедьянову оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос за сообщение об избиении и изнасиловании в отделе полиции, сообщают юристы фонда «Общественный вердикт».

«Все доказательства, представленные защитой, были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению. Отдельный вопрос вызывает и то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по "ложному доносу" истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор», — прокомментировала решение Ленинского суда адвокат Ольга Лепехина.

Юристы намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

По данным фонда, Мухамедьянова была задержана полицейскими вместе со своим мужем Игорем Губановым после конфликта с соседкой в январе 2016 года. В отделе полиции, по словам женщины, ее избили и изнасиловали. Супруг пострадавшей Игорь Губанов, протестуя против отсутствия расследования изнасиловании жены, отрубил себе два пальца на руке.

По словам Мухамедьяновой и Губанова, полицейские угрожали подкинуть им наркотики. Они обратились в Следственный комитет, но после расследования инцидента следователи обвинили Мухамедьянову в ложном доносе.

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