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Работавшего в реанимации медбрата стали преследовать лица погибших от COVID-19

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Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

У 46-летнего медбрата Джо Лапланы (Jo Laplana) из Великобритании диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство из-за работы в Королевской Северной больнице Шеффилда во время первой и второй волны коронавируса. По словам мужчины, после работы в реанимации его стали преследовать лица погибших от COVID-19 пациентов. Историю мужчины опубликовало издание The Mirror.

Проработавший 23 года в медицине Лаплана начал страдать от беспокойства, панических атак, перепадов настроения, кошмаров и воспоминаний, потому что с началом пандемии почти каждый день становился свидетелем смерти.

«Как медбрат я думал, что могу справиться с чем угодно, но я не был готов к огромному количеству смертей и условиям работы. Это были американские горки эмоций и ежедневных слез родственников. Я скрывал свои чувства от жены и детей, говорил всем, что у меня все в порядке. А потом дома не мог уснуть», — рассказал Лаплана и добавил, что из-за постоянных приступов паники ему пришлось бросить свою работу.

По словам медбрата, одно из его худших воспоминаний — о человеке того же возраста, что и он. У этого пациента никогда не было проблем со здоровьем. Однако он заразился коронавирусом и умер в течение нескольких часов после того, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Я вижу его лицо хотя бы раз в день. Он был первым умершим пациентом, которого я увидел. Казалось, что он чувствует себя хорошо, но потом внезапно ему стало очень плохо, и нам пришлось его вентилировать», — вспомнил медик.

Лаплан также рассказал о том, как тяжело было работать в защитной экипировке. По его словам, «в ней очень жарко», но снять маску или защитный экран, чтобы попить воды, было нельзя, чтобы не заразиться инфекцией. Из-за этого медикам приходилось заранее планировать свои перерывы на питье и другие нужды. «Нам нужно было постоянно быть начеку, что очень утомляло психологически», — уточнил герой публикации.

По данным Фонда работников здравоохранения, за последний год почти половина персонала интенсивной терапии в Англии сообщила о симптомах посттравматического стрессового расстройства. Среди его признаков значатся тяжелая депрессия, выгорание и беспокойство.

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