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Жители Австрии начнут платить по 290 тысяч рублей за отказ от вакцинации

Глава Минздрава Австрии Мюкштайн анонсировал штрафы за отказ от вакцинации

Фото: Pexels.com

Жители Австрии начнут платить штраф за отказ от вакцинации, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн (Wolfgang Mukstein) на презентации законопроекта, пишет Securykid.

Размер наказания составит 3,6 тысячи евро (почти 291 тысяча рублей). Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 февраля 2022 года. Обязательную вакцинацию должны будут пройти все проживающие в Австрии лица старше 14 лет.

Те, кто не будут делать прививку и не смогут предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе, заплатят штраф, наложенный судом. При этом денежное наказание не будут заменять лишением свободы, анонсировал министр.

Ранее президент России Владимир Путин оценил идею ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19. По словам главы государства, важно терпеливо объяснять людям необходимость прививки. Он отметил, что спасти людей от инфицирования может лишь вакцинация.

Алия Шарафутдинова
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