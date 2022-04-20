Путин поддержал идею исполнять гимн и поднимать флаг в российских школах

Президент Путин поддержал идею исполнять гимн и поднимать российский флаг в школах

Президент Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах перед уроками. Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», его цитирует ТАСС.

«Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости флага и гимна.

При этом президент призвал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

О решении поднимать флаг России перед началом занятий в школах уже объявили власти Воронежской и Курской областей, а также Хабаровского края.

О том, что в российских школах ведут обязательное исполнение гимна перед уроками с 1 сентября, 19 апреля сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Также с начала учебного года введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебного года, рассказал он, подчеркнув, что Минпросвещения собирается оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.