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12:34, 25 октября 2023Россия

В Москве начали проверять не вставших на воинский учет мигрантов с паспортами РФ

Mash: в Москве полиция начала проверять недавно получивших паспорт РФ мигрантов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве полиция начала проверять мигрантов, недавно получивших российский паспорт, но не вставших на воинский учет. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, сотрудникам правоохранительных органов дали устную разнарядку находить иностранцев и доставлять их в военкомат. Так, если мигранту, ставшему гражданином Российской Федерации (РФ), исполнилось 30 лет, у него появится шанс послужить новой родине.

До этого в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.

Ранее депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал о задержании мигрантов, оскорбивших губернатора Самарской области.

По сведениям парламентария, в Самаре иностранцы живут без родителей. Мать находится в Москве, отец проживает на родине, уточнил Хинштейн.

Депутат также подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно провоцируя конфликты.

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      Анна Щербакова
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