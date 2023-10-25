В Москве начали проверять не вставших на воинский учет мигрантов с паспортами РФ
В Москве полиция начала проверять мигрантов, недавно получивших российский паспорт, но не вставших на воинский учет. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Как выяснило издание, сотрудникам правоохранительных органов дали устную разнарядку находить иностранцев и доставлять их в военкомат. Так, если мигранту, ставшему гражданином Российской Федерации (РФ), исполнилось 30 лет, у него появится шанс послужить новой родине.
До этого в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.
Ранее депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал о задержании мигрантов, оскорбивших губернатора Самарской области.
По сведениям парламентария, в Самаре иностранцы живут без родителей. Мать находится в Москве, отец проживает на родине, уточнил Хинштейн.
Депутат также подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно провоцируя конфликты.