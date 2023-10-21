Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 21 октября 2023Россия

В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Депутат Госдумы Хинштейн: оскорбившие самарского губернатора мигранты задержаны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Личности оскорбивших самарского губернатора мигрантов установлены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана», — написал он.

По словам парламентария, в Самаре они живут без родителей. Мать находится в Москве, отец проживает на родине, уточнил Хинштейн. Он подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища. По словам депутата, старший из них уже арестован, а младший — помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

«Системная проблема, однако, от этого не решена. До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся», — констатировал депутат.

Ранее Хинштейн сообщил, что к нему обратилась жительница Ленинского района Самары и сообщила, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Депутат рассказал, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Соловьев уволил Сатановского после его слов о Захаровой

      Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

      Число пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч

      В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

      В ВСУ пожаловались на «сложную тактику очень смешанных атак» российских войск

      Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для желающих похудеть молодых людей

      Основатель «Азова» назвал сильные стороны Российской армии

      Израиль призвал граждан покинуть три страны

      Стало известно о закрытии КПП «Рафах» после проезда 20 грузовиков

      Врач связала боль в суставах с депрессией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости