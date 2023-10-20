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13:17, 20 октября 2023Россия

В Госдуме рассказали о терроризирующих школьников бандах мигрантов

Депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что в Самаре школьников терроризируют мигранты

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре школьников терроризируют банды мигрантов-подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, к нему обратилась жительница Ленинского района города и сообщила, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Депутат рассказал, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.

«Уже связался с начальником УМВД Самары и попросил срочно вмешаться. Однако очевидно, что эта проблема — носит в регионе системный характер», — заявил парламентарий.

Гости чувствуют здесь себя хозяевами

Александр Хинштейндепутат Госдумы

Депутат также добавил, что не боится быть обвиненным в разжигании межнациональной розни, в том числе потому что национальность правонарушителей ему неизвестна.

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