В Госдуме рассказали о терроризирующих школьников бандах мигрантов

Депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что в Самаре школьников терроризируют мигранты

В Самаре школьников терроризируют банды мигрантов-подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, к нему обратилась жительница Ленинского района города и сообщила, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Депутат рассказал, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.

«Уже связался с начальником УМВД Самары и попросил срочно вмешаться. Однако очевидно, что эта проблема — носит в регионе системный характер», — заявил парламентарий.

Гости чувствуют здесь себя хозяевами Александр Хинштейн депутат Госдумы

Депутат также добавил, что не боится быть обвиненным в разжигании межнациональной розни, в том числе потому что национальность правонарушителей ему неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранты публикуют подборки роликов с нападениями на прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах. Следствие установило как минимум семь эпизодов подобных нападений. Хулиганам по 17-18 лет, пятеро из них — граждане Азербайджана, трое остальных имеют российские паспорта.