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10:47, 18 октября 2023Силовые структуры

Силовики подсчитали число нападений азербайджанской мафии на россиян

«Лента.ру» узнала, что азербайджанцы избили в Петербурге семерых прохожих
Начало событий в новости Лидера азербайджанской мафии объявили в розыск за нападения в Петербурге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следствие установило как минимум семь преступных эпизодов нападений участников группы, называвших себя азербайджанской мафией, на прохожих в Петербурге. Об этом сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах города.

В ходе расследования выяснилось, что в начале лета у спортклуба в Красносельском районе были избиты двое. В августе на пункте пропуска платной трассы один из участников группы умышленно протаранил другой автомобиль. Тогда же у торгового центра в Красносельском районе хулиганы устроили драку с двумя братьями. В сентябре у клуба в центре города один из хулиганов нанес побои мужчине.

Участники группы нападали на случайных прохожих и провоцировали драки, снимая избиение людей на видео для публикации в сети. В телефонах восьми задержанных было обнаружено множество видеозаписей, говорящих об их противоправной деятельности — в том числе шесть случаев избиения случайных прохожих.

Им всем 17-18 лет, пятеро из них — граждане Азербайджана, трое остальных имеют российские паспорта. На допросах они назвали своим лидером 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, этнического азербайджанца, но гражданина РФ. Он объявлен в розыск.

Прокуратура города взяла на особый контроль расследование этих преступлений.

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    Любовь Ширижик
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