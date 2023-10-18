Лидера азербайджанской мафии объявили в розыск за нападения в Петербурге

Силовики разыскивают лидера азербайджанской мафии за нападения в Петербурге

Лидера группы, называвшей себя азербайджанской мафией, объявили в розыск за нападения на прохожих в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все задержанные участники группы рассказали, что их лидер и организатор преступлений — 18-летний житель Санкт-Петербурга, этнический азербайджанец, но гражданин России. Выяснилось, что он является сыном петербургского предпринимателя — владельца и генерального директора нескольких компаний.

По версии следствия, фигуранты нападали на случайных прохожих и провоцировали драки, а также снимали свои нападения на видео и публиковали их в сети. Прокуратура города взяла на особый контроль расследование этих преступлений.

Восемь предполагаемых участников группы полицейские уже задержали. Пока все они имеют статус свидетелей. Однако возбуждено дело части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. По этой статье участникам может грозить до семи лет лишения свободы.