За избиения россиян задержаны еще пять участников азербайджанской мафии

В Петербурге полиция задержала еще пятерых участников азербайджанской мафии

В Петербурге полиция задержала еще пятерых участников азербайджанской мафии, которые избивали прохожих и снимали это на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель. 16 октября силовики задержали их сообщника — 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана. Группа подростков 17 и 18 лет, называющая себя азербайджанской мафией, нападала на случайных жителей Петербурга и снимала все на видео.