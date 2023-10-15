В Петербурге проверят видео с избиениями людей выходцами из Азербайджана

СК возбудил дело из-за нападений выходцев из Азербайджана на людей в Петербурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в сети видео с избиениями людей выходцами из Азербайджана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В частности, исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад по факту случившегося.

Ранее издание Baza в Telegram писало, что в Северной столице неизвестные публикуют подборки роликов с нападениями на прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах. Предположительно, речь шла о банде приезжих из Азербайджана.

В сентябре сообщалось, что в городе Большой Камень Приморского края мигранты толпой избили двух местных жителей. Пострадавших госпитализировали с многочисленными переломами, они не написали заявления в правоохранительные органы.