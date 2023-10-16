Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 16 октября 2023Силовые структуры

Участника азербайджанской мафии задержали за видео с избиениями россиян

В Петербурге задержан участник азербайджанской мафии, нападавший на прохожих

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Московского района Санкт-Петербурга задержала 18-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят его допрос. 17-летний подельник задержанного находится в розыске. Всем членам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана. Группа подростков 17 и 18 лет, называющая себя азербайджанской мафией, нападала на случайных жителей Петербурга и снимала все на видео.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный композитор Геннадий Гладков. Это он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи»

    Медведев объяснил невозможность подавления Путина Байденом

    Соревнования по бобслею и санному спорту на Играх-2026 перенесут из Италии

    Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

    В России назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

    Российский певец рассказал о покупке двух квартир в Дубае с разницей в месяц

    Бывший агент ЦРУ назвал три необходимых шага США для помощи Израилю

    Военнослужащий ВСУ получил срок за обстрел жилых домов из артиллерии

    Митя Фомин рассказал о своем идеале женщины

    Желание писать бывшим партнерам объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости