Участника азербайджанской мафии задержали за видео с избиениями россиян

В Петербурге задержан участник азербайджанской мафии, нападавший на прохожих

Полиция Московского района Санкт-Петербурга задержала 18-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят его допрос. 17-летний подельник задержанного находится в розыске. Всем членам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана. Группа подростков 17 и 18 лет, называющая себя азербайджанской мафией, нападала на случайных жителей Петербурга и снимала все на видео.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.