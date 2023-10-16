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12:51, 16 октября 2023Силовые структуры

Против нападавшего на россиян мигранта-подростка возбудили дело

В Петербурге возбудили дело против мигранта-подростка, нападавшего на россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего уроженца Азербайджана, нападавшего на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственного комитета России.

Молодому человеку вменяют статью 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, не позднее 15 октября подросток около жилого года на улице Ленсовета напал на прохожего и спровоцировал с ним драку, в ходе которой избил человека. Устанавливается местонахождения мигранта и другие эпизоды.

Ранее в сети распространились видео с избиениями людей выходцами из Азербайджана. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил их проверить, возбудить уголовное дело и представить доклад по факту случившегося.

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