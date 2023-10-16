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15:18, 16 октября 2023Силовые структуры

Задержанный участник азербайджанской мафии пояснил видео с избиением россиян

МВД показало видео с опросом задержанного из-за ролика с избиением в Петербурге
Начало событий в новости Участника азербайджанской мафии задержали за видео с избиениями россиян

Задержанный в Санкт-Петербурге 18-летний молодой человек дал пояснения относительно опубликованного им видео с избиением россиян. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

На кадрах молодой человек говорит, что знакомый переслал ему видео с дракой. Он опубликовал ролик, чтобы повысить рейтинг своего Telegram-канала. Задержанный отрицает свое участие в избиении.

Ранее 16 октября сообщалось, что полиция задержала 18-летнего участника азербайджанской мафии, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей. Его 17-летний подельник находится в розыске. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана. Группа подростков 17 и 18 лет, называющая себя азербайджанской мафией, нападала на случайных жителей Петербурга и снимала все на видео.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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    Любовь Ширижик
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