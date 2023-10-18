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08:08, 18 октября 2023Силовые структуры

У задержанных участников азербайджанской мафии прошли обыски

В Петербурге проходят обыски у азербайджанцев, подозреваемых в избиении прохожих
Начало событий в новости За избиения россиян задержаны еще пять участников азербайджанской мафии

Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции проводят обыски по местам жительства задержанных участников азербайджанской банды, которые подозреваются в нападении на случайных прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Правоохранительные органы устанавливают личности других лиц, причастных к совершению преступлений.

По версии следствия, группа молодых людей, называющая себя азербайджанской мафией, нападала на случайных прохожих и провоцировали драки. Все происходящее злоумышленники снимали на видео и публиковали в сети.

Ранее полиция задержала пятерых участников организованной группы.

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