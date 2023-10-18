На участников азербайджанской мафии завели новое уголовное дело

Участники азербайджанской мафии стали фигурантами дела о возбуждении вражды

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении участников группы, называвших себя азербайджанской мафией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Злоумышленников обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти или вражды») Уголовного кодекса РФ. Главе СК Александру Бастрыкину представлен доклад по ситуации.

По данным ведомства, 16 октября неустановленные лица в ответ на осуждающий их действия ролик опубликовали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды в отношении автора. Кроме того, они угрожали мужчине применением насилия в отношении его и членов его семьи.

Ранее сотрудники правоохранительных органов подсчитали количество нападений участников азербайджанской мафии на случайных прохожих в Петербурге.