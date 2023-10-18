У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски. Они избивали прохожих и снимали это на видео

СК: у возможных участников избиения прохожих в Петербурге прошли обыски

В Санкт-Петербурге следователи провели обыски у задержанных участников группы, которые нападали на случайных прохожих в городе и провоцировали драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, участники группы, называвшие себя азербайджанской мафией, снимали свои нападения на видео и публиковали их в сети. Прокуратура города взяла на особый контроль расследование этих преступлений.

В телефонах задержанных было обнаружено множество видеозаписей, говорящих об их противоправной деятельности — в том числе шесть случаев избиения случайных прохожих. Все преступления снимались на телефоны участниками этой группы и размещались ими в интернете Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга

Кадры одного из нападений группы хулиганов в Санкт-Петербурге Кадр: Telegram-канал Baza

Полиция задержала восьмерых участников группы хулиганов

Восемь предполагаемых участников группы полицейские задержали в Санкт-Петербурге накануне, 17 октября. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, в настоящее время все они имеют статус свидетелей.

Задержанным по 17-18 лет, пятеро из них — граждане Азербайджана, трое остальных имеют российские паспорта. На допросах все они указали на одного человека, 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, этнического азербайджанца, но гражданина РФ, которого называют лидером группы и организатором преступлений.

Подозреваемый является сыном петербургского предпринимателя — владельца и генерального директора нескольких компаний. В настоящее время он объявлен в розыск Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга

Председатель СКР поручил проверить видео с нападениями на прохожих

15 октября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в сети видео с избиениями людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана.

В частности, исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову было поручено возбудить уголовное дело и представить доклад по факту случившегося.

Председатель СКР Александр Бастрыкин Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Участникам группы хулиганов грозит до семи лет лишения свободы

В настоящее время по факту серии преступлений участников группы хулиганов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ — его расследование продолжается. По этой статье всем участникам группы может грозить до семи лет лишения свободы.

По словам источника «Ленты.ру», в настоящее время известно о семи преступных эпизодах. В частности, в начале лета возле спортклуба в Красносельском районе Санкт-Петербурга были избиты двое прохожих.

В августе на пункте пропуска платной трассы один из участников группы умышленно протаранил другой автомобиль. Тогда же у торгового центра в Красносельском районе хулиганы устроили драку с двумя братьями. В сентябре возле клуба в центре города один из хулиганов нанес побои мужчине Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга

Еще по трем эпизодам устанавливаются места совершения преступлений и личности потерпевших.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ролики с нападениями на прохожих публиковали ради рейтинга в сети

16 октября пресс-служба МВД России опубликовала видео с предполагаемым участником группы хулиганов — 18-летним молодым человеком. Он отрицает свое участие в нападениях на прохожих. Однако задержанный рассказал, что видео с насилием получил от знакомого, а затем опубликовал, чтобы повысить рейтинг своего Telegram-канала.

Впервые об участниках группы хулиганов сообщило издание Baza в Telegram. Оно сообщило, что в Северной столице неизвестные публикуют подборки роликов с нападениями на прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах.