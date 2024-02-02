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17:54, 2 февраля 2024Россия

Из Госдумы отозвали проект о повышении возраста призыва одной категории мужчин

Из Госдумы отозвали проект о повышении возраста призыва вступивших в гражданство

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Из Госдумы отозвали законопроект о повышении призывного возраста россиян с приобретенным гражданством до 50 лет. Это следует из данных на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ был внесен в нижнюю палату 1 февраля. По мнению авторов инициативы, иностранцы намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только после этого получают российское гражданство.

О том, что законопроект нужно отозвать, 2 февраля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные предложения стоит выносить в публичное поле только после всестороннего обсуждения.

После этого первый замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев сообщил, что авторы проекта отозвали свои подписи и документ будет проработан. Он заверил, что в него включат предложенные другими парламентариями поправки.

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Ранее, с 1 января, в России начал действовать закон, согласно которому на срочную службу в Вооруженные силы будут призываться мужчины в возрасте с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. При этом нижняя планка призывного возраста осталась на прежнем уровне.

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      Константин Лысяков
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