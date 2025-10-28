Шойгу: Путин поддержал идею создать формирования для защиты важных объектов

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании добровольческих формирований, которые усилят защиту важных объектов. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что власти ведут активную работу по устранению угроз для важных объектах как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект о привлечении россиян, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил (ВС), к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. В пояснительной записке указывается, что в настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно лишь в период мобилизации или военного времени.