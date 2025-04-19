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23:12, 19 апреля 2025Россия

В российском регионе создали мобилизационный резерв

Беспрозванных: В Калининградской области создали мобилизационный резерв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Виталий Невар

В Калининградской области создали мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников… Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39"», — заявил глава российского региона.

Кроме того, он отметил, что резервисты уже начали проходить подготовку. На полигоне Хмелевка он вручил шевроны участникам и поздравил их с началом занятий.

Ранее замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Анатолий Рощенко заявил, что ежегодная потребность Вооруженных сил России (ВС РФ) в специалистах составляет около 80 тысяч человек. Представитель Генштаба назвал подготовку россиян по военно-учетным специальностям одним из приоритетных направлений.

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