В российском регионе создали мобилизационный резерв

Беспрозванных: В Калининградской области создали мобилизационный резерв

В Калининградской области создали мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников… Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39"», — заявил глава российского региона.

Кроме того, он отметил, что резервисты уже начали проходить подготовку. На полигоне Хмелевка он вручил шевроны участникам и поздравил их с началом занятий.

Ранее замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Анатолий Рощенко заявил, что ежегодная потребность Вооруженных сил России (ВС РФ) в специалистах составляет около 80 тысяч человек. Представитель Генштаба назвал подготовку россиян по военно-учетным специальностям одним из приоритетных направлений.