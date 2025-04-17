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15:12, 17 апреля 2025Россия

Названа потребность Вооруженных сил России в специалистах

Генштаб: Потребность ВС РФ в специалистах составляет около 80 тысяч человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Ежегодная потребность Вооруженных сил России (ВС РФ) в специалистах составляет около 80 тысяч человек. Показатель озвучил замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Анатолий Рощенко, передает ТАСС.

Представитель Генштаба назвал подготовку россиян по военно-учетным специальностям одним из приоритетных направлений. Он уточнил, что такая подготовка предусматривается для достигших 17-летнего возраста мужчин, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и уровню образования.

Рощенко также уточнил, что сейчас в России проводится работа по расширению перечня военно-учетных специальностей. «Уже в этом году спланировано проведение эксперимента по подготовке специалистов беспилотных систем, инженерных специальностей, а также водолазов», — обозначил он.

В конце 2024 года начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в России обучили и подготовили свыше 300 тысяч военнослужащих, проходящих службу по контракту в полках резерва, для участия в специальной военной операции на Украине.

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