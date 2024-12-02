Россия подготовила 300 тысяч контрактников для участия в СВО. Что известно об этих полках?

Генерал Бувальцев заявил о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Российские инструкторы обучили и подготовили свыше 300 тысяч военнослужащих, проходящих службу по контракту в полках резерва, для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».

Военнослужащих подготовили семь рот инструкторов

Бувальцев сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) накопили опыт ведения современных боевых действий, который сейчас используется для боевой подготовки войск. Так, по ее словам, система доказала свою эффективность — в полках резерва были достигнуты серьезные успехи.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», — рассказал генерал-полковник.

300 000 военнослужащих подготовлены в полках резерва для участия в СВО

По словам Бувальцева, в ходе обучения особое внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих — они осваивают огневую, тактическую, инженерную подготовку, тактическую медицину и специальную подготовку в зависимости от военно-учетной специальности.

Также в условиях продвижения российских войск актуальной является подготовка штурмовых подразделений. Военнослужащие отрабатывают действия на специально созданных макетах опорных пунктов и участках местности, повторяющих позиции противника. Особое внимание уделяется тактическим приемам действий в лесополосе и городской застройке. Обучающие занимаются как днем, так и ночью.

В Кремле заявляли о сотнях россиян, подписывающих контракт с Минобороны каждый день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону СВО.

Он также отмечал, что контрактники проходят курсы обучения с тщательной подготовкой, оттого нет потребности говорить о дополнительной мобилизации.