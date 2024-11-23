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09:21, 23 ноября 2024Россия

Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе (...) Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — рассказал Песков.

Он добавил, что подписавшие контракт, проходят курсы обучения с тщательной подготовкой, оттого нет потребности говорить о дополнительной мобилизации.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию конфликта на Украине. Так он оценил готовность Москвы к переговорам после обращения Путина 21 ноября. Он подчеркнул, что в своем заявлении российский лидер акцентировал готовность к любым контактам с целью деэскалации конфликта на Украине.

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