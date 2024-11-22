В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

Песков: Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день. Об этом сказал сам глава государства», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков оценил готовность Москвы к переговорам после обращения Путина 21 ноября. Он подчеркнул, что в своем заявлении российский лидер акцентировал готовность к любым контактам с целью деэскалации конфликта на Украине.

Вечером 21 ноября Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». По словам президента, Россия атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.