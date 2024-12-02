Минобороны заявило о подготовке 300 тысяч контрактников для СВО в полках резерва

МО РФ: более 300 тысяч контрактников прошли обучение в резервных полках для СВО

В России свыше 300 тысяч военнослужащих, которые служат по контракту, прошли обучение в резервных полках, где готовят к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции», — сообщил он.

По словам Бувальцева, более 300 тысяч военнослужащих обучили семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки. Особое внимание в процессе обучения уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих — в нее входит освоение навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

В октябре 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия формирует резервные полки для участия в специальной военной операции (СВО). На тот момент было сформировано девять резервных полков.

Согласно существующей в современной Российской армии градации полки состоят из трех-шести батальонов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех-четырех рот. Таким образом, численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек.