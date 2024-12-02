Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 2 декабря 2024Россия

Минобороны заявило о подготовке 300 тысяч контрактников для СВО в полках резерва

МО РФ: более 300 тысяч контрактников прошли обучение в резервных полках для СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России свыше 300 тысяч военнослужащих, которые служат по контракту, прошли обучение в резервных полках, где готовят к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции», — сообщил он.

По словам Бувальцева, более 300 тысяч военнослужащих обучили семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки. Особое внимание в процессе обучения уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих — в нее входит освоение навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

В октябре 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия формирует резервные полки для участия в специальной военной операции (СВО). На тот момент было сформировано девять резервных полков.

Согласно существующей в современной Российской армии градации полки состоят из трех-шести батальонов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех-четырех рот. Таким образом, численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

      У дорог в России появятся имена

      Риск резкого падения ставок по банковским вкладам оценили

      Шольц рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

      На Западе заявили об угрозе конфликта России и Турции из-за Сирии

      43-летняя Пэрис Хилтон снялась голой для обложки альбома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше