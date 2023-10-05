Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

Министр обороны Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для СВО

Россия формирует резервные полки для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом во время совещания в штабе Объединенной группировки войск сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Министр рассказал, что для участия в СВО готовят несколько полков.

Шойгу заявил, что идет пополнение полков

В каждой из участвующих в СВО группировок войск — «Центр», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» — были подготовлены резервные полки. Всего, по словам главы Минобороны, были созданы девять таких полков.

По существующей в современной Российской армии градации полки состоят из трех-шести батальонов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех-четырех рот. Таким образом, численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек.

У нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся Сергей Шойгу министр обороны России

Он также отметил, что пополнение полков носит естественный характер.

Войска регулярно пополняются контрактниками

Ежедневно контракт с Вооруженными силами подписывают более тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, за семь месяцев 2023 года контракты заключили 270 тысяч человек. Вскоре глава государства уточнил эти цифры и сказал, что количество контрактников составило 300 тысяч.

Путин подчеркивал, что заступающие на контракт россияне понимают, что вскоре окажутся в зоне боевых действий, и их гражданская позиция не может не вызывать уважения. Также президент отмечал, что военнослужащие срочной службы не принимают участия в СВО.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

При этом у срочников также есть право заключать контракт. По российскому законодательству, они могут заступить на контрактную службу после того, как проведут не менее трех месяцев на срочной. Однако офицеры могут предложить солдатам сделать это еще раньше, например, в случае, если у кандидатов есть высшее образование.

Сколько военных служат в Вооруженных силах России?

С 1 января 2023 года в силу вступил указ президента России, согласно которому численность ВС России увеличивается до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых 1 миллион 150 тысяч составляют военные.

Кроме того, с 21 сентября по 28 октября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация, согласно которой призвали 300 тысяч резервистов.

Также в структуры министерства обороны входят такие подразделения, как Боевой армейский резерв страны (БАРС), казачьи и сформированные в регионах добровольческие батальоны. Все добровольцы обязаны заключать контракты с оборонным ведомством.