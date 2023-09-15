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12:27, 15 сентября 2023Россия

Путин озвучил число подписанных за 2023 год контрактов с ВС России

Президент Путин: за 2023 год с ВС России подписано 300 тысяч контрактов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По состоянию на утро 15 сентября за 2023 год с Вооруженными силами (ВС) России подписано 300 тысяч контрактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Российский лидер отметил, что решение поступать на военную службу вызывает у него уважение.

Предыдущая цифра, озвученная президентом — 270 тысяч заключенных контрактов. Она прозвучала 12 сентября на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства отмечал, что в ряды ВС России каждый день вступают от тысячи до полутора тысяч человек.

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    Марк Леонов
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