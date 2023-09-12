Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 12 сентября 2023Россия

Путин назвал число ежедневно подписывающих военные контракты граждан

Путин: ежедневно 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать контракты с ВС России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Такое число политик назвал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По слова российского лидерам, ежедневно около 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать военные контракты. Глава государства подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

В качестве сравнения Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации были призваны свыше 300 тысяч россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    Американский боец сломал чемпионский пояс UFC

    При обстреле ВСУ российского региона оказались повреждены два дома

    Иностранец пытался ввезти в Россию 25 килограммов украшений и попался

    Оценены пределы укрепления курса рубля

    Путин назвал число ежедневно подписывающих военные контракты граждан

    Путин высказался об Илоне Маске

    Стоянов раскрыл отношение к «Городку»

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости