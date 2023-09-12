Путин назвал число ежедневно подписывающих военные контракты граждан

Путин: ежедневно 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать контракты с ВС России

Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Такое число политик назвал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По слова российского лидерам, ежедневно около 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать военные контракты. Глава государства подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

В качестве сравнения Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации были призваны свыше 300 тысяч россиян.

