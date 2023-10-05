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10:37, 5 октября 2023Россия

Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО

Глава Минобороны Шойгу рассказал о формировании 9 резервных полков для СВО

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции (СВО), передает «Интерфакс».

Глава ведомства подчеркнул, что набранные сейчас готовятся. По словам Шойгу, также идет естественное, постоянное пополнение резервных полков.

Министр подчеркнул, что некоторые добровольцы после полугодового контракта возвращаются во второй и даже в третий раз.

Шойгу объявил, что за месяц для участия в спецоперации было набрано 38 тысяч добровольцев.

По оценке министра, набранные добровольцы отличаются высокой мотивацией.

5 октября глава Минобороны проверил организацию подготовки контрактников и добровольцев на полигонах в Южном военном округе.

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    Анна Щербакова
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