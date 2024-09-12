Для участия в КТО в приграничных регионах начали создавать отряды добровольцев «Барс»

МО РФ: для участия в КТО в приграничных регионах начали создавать отряды «Барс»

Отряды добровольцев «Барс» начали создавать в приграничных российских регионах для участия в проведении контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Мы во всех трех приграничных областях создаем отряды "Барс", мы их назвали "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача этих отрядов — это содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках, и без оружия», — приводит ведомство слова замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

По его словам, среди задач, которые будут выполняться без оружия, есть эвакуация населения и помощь в тушении пожаров. Вооруженные члены «Барсов» будут охранять объекты жизнеобеспечения, а также различные важные коммуникации.

Замминистра также уточнил, что формирующиеся на данный момент подразделения вместе с правоохранительными органами в условиях КТО будут также поддерживать общественный правопорядок, а также бороться с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее о создании добровольческого отряда «Барс-Курск» сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Все добровольцы, которые подпишут контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение. Для более эффективной координации и охраны гражданской инфраструктуры члены отряда будут тесно взаимодействовать с армией и штабом КТО, согласовывая с ними все действия.