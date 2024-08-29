Глава Курской области рассказал о создании нового добровольческого отряда

Смирнов: в Курской области создают новый добровольческий отряд «Барс — Курск»

В Курской области создают новый добровольческий отряд «Барс — Курск», который, по задумке властей, «станет важным звеном» в охране правопорядка на территории атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) региона. Об этом рассказал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, основной функцией формирования станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах Курской области и на других территориях региона. Все добровольцы, которые подпишут контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение.

Для более эффективной координации и охраны гражданской инфраструктуры члены отряда будут тесно взаимодействовать с армией и штабом контртеррористической операции (КТО), согласовывая с ними все действия. Смирнов подчеркнул, что это гарантирует порядок и слаженность в работе формирования. «Задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время», — написал он.

Глава региона добавил, что контракт на участие в отряде заключается на шесть месяцев с гарантией сохранения рабочего места.

Ранее Смирнов сообщил, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатов, поэтому в целях безопасности оперативный штаб КТО решил ограничить въезд в населенный пункт и организовать блокпосты.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.