Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 21 ноября 2025Россия

Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

Mash: Число резервистов на энергообъектах в России выросло до 5000
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Число резервистов, задействованных на охране энергообъектов в России, выросло с 4000 до 5000. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Резервистов посылают на электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты России.

Отмечается, что изначально среди добровольцев было больше всего мужчин с опытом работы в силовых ведомствах. Однако в последнее время в ряды резервистов зачислились и рядовые граждане как мужчины, так и женщины.

4 ноября сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Между тем на эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    В регионе России захотели ввести полный запрет вейпов

    В России предложили маркировать шоколадные конфеты с низким содержанием какао

    Невозмутимую реакцию курьера на взрыв его самоката в Москве сняли на видео

    ВС России на Днепре получат «плавучие» «Искандеры»

    Два бандита обокрали россиянку на сотни тысяч и изнасиловали ее

    Военный эксперт объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Образ Мелании Трамп на приеме арабского принца в Белом доме вызвал споры в сети

    Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

    Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости