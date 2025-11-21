Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

Mash: Число резервистов на энергообъектах в России выросло до 5000

Число резервистов, задействованных на охране энергообъектов в России, выросло с 4000 до 5000. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Резервистов посылают на электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты России.

Отмечается, что изначально среди добровольцев было больше всего мужчин с опытом работы в силовых ведомствах. Однако в последнее время в ряды резервистов зачислились и рядовые граждане как мужчины, так и женщины.

4 ноября сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Между тем на эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.