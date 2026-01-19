В Минобороны России сообщили о подготовке резервистов к защите инфраструктуры

Минобороны России сообщило, что резервисты проходят сборы на полигоне ЮВО

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) проходят сборы по подготовке резервистов к охране и обороне критической инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, особое внимание программа уделяет тактической, медицинской и огневой подготовке с применением турелей из пулеметов, установленных на мотовездеходах. Участников сборов обучают противодействию беспилотникам и другим возможным угрозам. «При этом условия занятий максимально приближены к реальным. В дальнейшем из числа резервистов будут сформированы мобильные огневые группы», — подчеркнули в Минобороны.

Россияне, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве, к сборам не привлекаются. Как пояснили в ведомстве, главное отличие резервистов от контрактников заключается в совмещении пребывания в резерве с основной работой. «Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о намеченных на 2026 год сборах резервистов 30 декабря. Перечень воинских частей, которые должны обеспечить проведение мероприятий, по поручению главы государства определяет Минобороны.

О планах призвать около четырех тысяч резервистов стало известно в ноябре. Предполагается, что их задействуют в защите электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране.