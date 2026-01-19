Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 19 января 2026Россия

В Минобороны России сообщили о подготовке резервистов к защите инфраструктуры

Минобороны России сообщило, что резервисты проходят сборы на полигоне ЮВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) проходят сборы по подготовке резервистов к охране и обороне критической инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, особое внимание программа уделяет тактической, медицинской и огневой подготовке с применением турелей из пулеметов, установленных на мотовездеходах. Участников сборов обучают противодействию беспилотникам и другим возможным угрозам. «При этом условия занятий максимально приближены к реальным. В дальнейшем из числа резервистов будут сформированы мобильные огневые группы», — подчеркнули в Минобороны.

Россияне, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве, к сборам не привлекаются. Как пояснили в ведомстве, главное отличие резервистов от контрактников заключается в совмещении пребывания в резерве с основной работой. «Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о намеченных на 2026 год сборах резервистов 30 декабря. Перечень воинских частей, которые должны обеспечить проведение мероприятий, по поручению главы государства определяет Минобороны.

Материалы по теме:
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
17 декабря 2025
Освобождение от армии в 2026 году: как получить, чем отличается от отсрочки и кого не берут на службу
Освобождение от армии в 2026 году:как получить, чем отличается от отсрочки и кого не берут на службу
4 декабря 2025
Что будет вместо весеннего призыва в 2026 году? Когда заберут в армию: срок, призывной возраст, штрафы и электронный реестр
Что будет вместо весеннего призыва в 2026 году?Когда заберут в армию: срок, призывной возраст, штрафы и электронный реестр
3 декабря 2025

О планах призвать около четырех тысяч резервистов стало известно в ноябре. Предполагается, что их задействуют в защите электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Появились подробности о плане ЕС принять «решительные меры» против Трампа

    Евросоюзу отказали в праве указывать России

    Мировые цены на серебро обновили исторический рекорд

    Появились подробности об устраивавшей секс-вечеринки для малолетнего сына женщине

    В России предложили изменить график работы детсадов

    Землетрясение произошло в российском регионе

    В Минобороны России сообщили о подготовке резервистов к защите инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok