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17:43, 29 апреля 2024Россия

Данные арестованного Иванова исчезли с сайта Минобороны

Данные отстраненного от обязанностей замглавы Иванова исчезли с сайта Минобороны

Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Данные отстраненного от исполнения обязанностей заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчезли с официального сайта ведомства, передает ТАСС.

Его данные перестали отображаться во вкладке с руководством Минобороны. До этого карточка арестованного Иванова была доступна на странице с заместителями.

Как выяснило агентство, глава ведомства Сергей Шойгу отстранил подчиненного.

За время работы в Минобороны Иванов с женой купили дом в 1500 квадратных метров и раритетный ЗиС.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Генералу предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

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      Анна Щербакова
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