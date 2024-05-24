Защита генерал-майора Попова обжаловала его арест

Защита обжаловала арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова

Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Адвокат Попова Сергей Буйновский отметил, что его подзащитный своевременно приходил на допросы, а так же не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей. Поэтому, по словам юриста, оснований для ареста бывшего командующего нет.

Следствие также обратилось в суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. Заседание назначено на 24 мая.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания сотрудников Министерства обороны — это часть системной борьбы.