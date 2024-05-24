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00:47, 24 мая 2024Силовые структуры

Защита генерал-майора Попова обжаловала его арест

Защита обжаловала арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Адвокат Попова Сергей Буйновский отметил, что его подзащитный своевременно приходил на допросы, а так же не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей. Поэтому, по словам юриста, оснований для ареста бывшего командующего нет.

Следствие также обратилось в суд с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест. Заседание назначено на 24 мая.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания сотрудников Министерства обороны — это часть системной борьбы.

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      Евгений Силаев
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