В России назвали арест генерала Попова экзаменом для нового главы Минобороны

Марков: арест генерала Попова станет экзаменом для нового главы Минобороны

Политолог Сергей Марков назвал политическим экзаменом арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова для нового главы Минобороны Андрея Белоусова. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Он отметил, что военкоры и блогеры отрицательно отнеслись к аресту генерала. «Это сообщество отражает скорее мнение бойцов СВО. Является их неофициальным спикером. И фактически их политическим представителем. Поэтому все они ждут, какую позицию займет новый министр обороны», — написал Марков.

Политолог допустил, что даже молчание Белоусова станет реакцией по важному вопросу. «От которого будет зависеть, как к нему будут относиться боевые офицеры и солдаты на фронте», — резюмировал он.

До этого сообщалось, что бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов находится на карантине в следственном изоляторе (СИЗО) №2 «Лефортово».

Об аресте генерал-майора Попова стало известно 21 мая. Его заподозрили в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.