Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

Москалькова обсудила с депутатами Госдумы решение суда об аресте генерала Попова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Ее слова приводит ТАСС.

Следствие при этом, как отметила омбудсмен на встрече с депутатами Госдумы, просило о применении генералу меры пресечения в виде домашнего ареста. Москалькова подчеркнула, что при поступлении в ее аппарат обращения по этому вопросу она запросит у суда аргументы, подтверждающие избрание Попову такой меры пресечения.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе Попова из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме. Согласно позиции следствия, это было необходимо для обеспечения безопасности, так как Попов — действующий офицер, участвующий в специальной военной операции.

Генерал-майору предъявили обвинения в мошенничестве 21 мая. Следствие считает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области.

В России еще до назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны страны начались чистки в военном ведомстве. В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая силовики задержали главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. Впоследствии был задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин, а 23 мая арестовали главу управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.