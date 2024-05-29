Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 29 мая 2024Россия

Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

Москалькова обсудила с депутатами Госдумы решение суда об аресте генерала Попова

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Ее слова приводит ТАСС.

Следствие при этом, как отметила омбудсмен на встрече с депутатами Госдумы, просило о применении генералу меры пресечения в виде домашнего ареста. Москалькова подчеркнула, что при поступлении в ее аппарат обращения по этому вопросу она запросит у суда аргументы, подтверждающие избрание Попову такой меры пресечения.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе Попова из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме. Согласно позиции следствия, это было необходимо для обеспечения безопасности, так как Попов — действующий офицер, участвующий в специальной военной операции.

Генерал-майору предъявили обвинения в мошенничестве 21 мая. Следствие считает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области.

В России еще до назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны страны начались чистки в военном ведомстве. В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая силовики задержали главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. Впоследствии был задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин, а 23 мая арестовали главу управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

      На роскошную виллу Алсу и ее мужа в Крыму нашелся покупатель

      Россиянина осудили за демонстрацию татуировки в виде свастики

      Используемые не по назначению свадебные платья стали трендом у звезд

      Глава Минпросвещения прокомментировал инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше