Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба. Кто и за что дал ему миллионы рублей?
Следственный комитет России (СКР) раскрыл детали дела замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадима Шамарина, арестованного за взятку в особо крупном размере. Согласно данным следователей, генерал-лейтенант получил 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.
Денежные средства он получал в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и покровительство. Деньгами замначальника Генштаба распорядился по своему усмотрению.
Еще двое фигурантов дела Шамарина арестованы
Стало известно, что Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года. Их заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при поставках телефонных аппаратов по госконтрактам для Минобороны. Теперь они дали следствию показания против Шамарина. На данный момент их арест продлен до 2 июня 2024 года.
Как сообщает Shot, в прошлом году Минобороны подало на компанию «Телта» иск в суд с требованием взыскать неустойку в размере 3,9 миллиона рублей, накопившуюся за срыв срока договора почти на три месяца. Согласно госконтракту, компания должна была поставить телефонные аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера в течение четырех месяцев, но не выполнила эти условия. Минобороны выиграло суд.
Сам Шамарин был арестован и заключен под стражу 23 мая. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы. На его активы, банковские счета и недвижимость наложен арест. Сделано это в качестве обеспечительной меры, если Шамарина впоследствии признают виновным по статье, которую ему вменяют.
Супруга Шамарина выдвинула свою версию ареста мужа, СМИ ее озвучил друг женщины. По словам Елизаветы, он мог получить перед задержанием два миллиона рублей от своего друга. Она считает, что супруг невиновен — он получал не взятку, а брал деньги у приятеля в долг.
В Госдуме на аресты в армии отреагировали фразой «надо не воровать»
Это уже не первый случай ареста за последнее время человека, связанного с Российской армией человека. Помимо Шамарина, военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве. Кроме того, был задержан генерал-лейтенант Юрий Кузнецов — начальник Главного управления кадров Минобороны, а также арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обоим вменяются должностные преступления.
23 марта также стало известно о задержании офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — машины и дома от предпринимателя, который работал с гособоронзаказом. Их он оформил на родственников.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, комментируя задержание Шамарина, заявил, что «надо не воровать».
Надо выполнять законы. Надо не воровать ничего. Что государственное, должно быть государственное. Исходя из последних случаев, надо проводить серьезную работу по всем инстанциям, чтобы этого не было. Проводить своевременные аудиты, проверки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что задержания в Минобороны являются частью работы силовиков.