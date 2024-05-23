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12:03, 23 мая 2024Россия

В Кремле прокомментировали задержания в руководстве Минобороны

Песков о задержаниях в Минобороны: это постоянно продолжающаяся работа

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Задержания в Минобороны являются частью постоянно ведущейся правоохранителями работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

23 мая был заключен под стражу начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства, подчеркнул представитель Песков. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — добавил представитель Кремля.

В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая стало известно о задержании главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. 21 мая был отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

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      Алан Босиков
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