В Кремле прокомментировали задержания в руководстве Минобороны

Песков о задержаниях в Минобороны: это постоянно продолжающаяся работа

Задержания в Минобороны являются частью постоянно ведущейся правоохранителями работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

23 мая был заключен под стражу начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства, подчеркнул представитель Песков. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — добавил представитель Кремля.

В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая стало известно о задержании главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. 21 мая был отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Иван Попов.