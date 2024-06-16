Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 16 июня 2024Мир

На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

Немецкий генерал Харальд Куят назвал безнадежной для Украины ситуацию на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят назвал безнадежной для Украины ситуацию на фронте. Свое мнение он выразил в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

Куят считает, что западные страны долгое время надеялись на то, что они смогут помочь Киеву одержать победу в конфликте с Москвой. «В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную помощь», — подчеркнул экс-глава военного комитета НАТО.

По словам генерала, в руках президента Украины Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив свой народ от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны. «Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров», — высказался Куят.

14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

      Сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

      Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

      На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

      Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

      Дом Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей

      Украина заявила о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

      В Японии сообщили о распространении нового опасного заболевания

      В Кремле посоветовали Зеленскому задуматься о предложении Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше