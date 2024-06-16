На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

Немецкий генерал Харальд Куят назвал безнадежной для Украины ситуацию на фронте

Немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят назвал безнадежной для Украины ситуацию на фронте. Свое мнение он выразил в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

Куят считает, что западные страны долгое время надеялись на то, что они смогут помочь Киеву одержать победу в конфликте с Москвой. «В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную помощь», — подчеркнул экс-глава военного комитета НАТО.

По словам генерала, в руках президента Украины Владимира Зеленского сейчас находится ключ, который может открыть путь к прекращению боевых действий, избавив свой народ от дальнейших страданий и предотвратив дальнейшее разрушение страны. «Пришло время прекратить боевые действия и расчистить путь к миру путем переговоров», — высказался Куят.

14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.