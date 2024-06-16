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13:13, 16 июня 2024Спорт

Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

Российский теннисист Карен Хачанов еще может поехать на Игры в Париж
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стало известно о возможности российского теннисиста Карена Хачанова поехать на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами», — сказано в сообщении.

15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, что российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду. Он уточнил, что Рублеву требуется восстановление, а по Хачанову дополнительных комментариев не давал.

28-летний Хачанов занимает на данный момент 22-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Олимпийских играх в Токио-2020 россиянин стал серебряным призером, уступив в финале немцу Александру Звереву.

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      Илья Костин
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