Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

Российский теннисист Карен Хачанов еще может поехать на Игры в Париж

Стало известно о возможности российского теннисиста Карена Хачанова поехать на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами», — сказано в сообщении.

15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, что российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду. Он уточнил, что Рублеву требуется восстановление, а по Хачанову дополнительных комментариев не давал.

28-летний Хачанов занимает на данный момент 22-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Олимпийских играх в Токио-2020 россиянин стал серебряным призером, уступив в финале немцу Александру Звереву.