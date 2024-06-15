Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Тарпищев заявил, что теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова пропустят Олимпиаду

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Функционер уточнил, что Рублеву требуется восстановление. «Он ведь играет все подряд. Организм не железный», — добавил Тарпищев.

Рублев выступал на Играх-2020 в Токио и в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Россиянин занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 22-я ракетка мира Хачанов на ОИ-2020 стал серебряным призером в одиночном разряде. Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в предыдущих Играх не участвовала.

Россиян и белорусов допустили к Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Турнир пройдет с 26 июля по 11 августа.