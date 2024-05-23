В Госдуме отреагировали на аресты в армии фразой «надо не воровать»

Депутат Заварзин отреагировал на арест Шамарина фразой «надо не воровать»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отреагировал на задержание начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина фразой «надо не воровать». Четвертый за месяц арест высокопоставленных военных депутат прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо выполнять законы. Надо не воровать ничего. Что государственное должно быть государственное. Исходя из последних случаев, надо проводить серьезную работу по всем инстанциям, чтобы этого не было. Проводить своевременные аудиты, проверки, может, восстановить выступления прокуратуры перед офицерами. Безусловно, предварительные меры надо проводить», — заявил Заварзин.

Депутат отметил, что прослужил более сорока лет в Российской армии. «И я не понимаю, как можно государственное добро разбазаривать», — добавил он.

Утром 23 мая правоохранительные органы задержали начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он арестован в качестве обвиняемого на два месяца. По данным источника газеты «Коммерсантъ», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». В то же время сообщается, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

21 мая стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны. В конце апреля также был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обоим вменяются должностные преступления.

