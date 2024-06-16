Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

МО: подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные Силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики (ДНР).

Стало известно, что ВСУ потеряли танк Leopard, сделанного в Германии, две бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-милимметровые гаубицы Д-20, два 105-миллимемтровых орудия М119 производства США и другие орудия.

В январе сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен танк Leopard-2. Сообщалось, что для этого был использован был барражирующий боеприпас российского производства «Ланцет».