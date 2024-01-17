Минобороны России раскрыло подробности уничтожения танков Leopard-2 в зоне СВО

МО РФ: танк Leopard-2 был уничтожен в зоне СВО при помощи дрона-камикадзе

Танк Leopard-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в зоне специальной военной операции (СВО) при помощи дрона-камикадзе. Об этом сообщил Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки «Запад» Министерства обороны (МО) России. Заявление Зыбина приводится в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению представителя Минобороны, уничтожившим танк ВСУ дроном был барражирующий боеприпас российского производства «Ланцет».

«Разведывательная группа бригады специального назначения применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила танк "Леопард-2" в районе населенного пункта Терны», — раскрыли подробности уничтожения танка в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ.