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18:25, 16 января 2024Россия

Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Президент России Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин констатировал полный и абсолютный провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», трансляцию которой ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне специальной военной операции находится у российских военнослужащих.

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      Сергей Истомин
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