Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Президент России Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин констатировал полный и абсолютный провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», трансляцию которой ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне специальной военной операции находится у российских военнослужащих.