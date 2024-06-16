Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 16 июня 2024Бывший СССР

Украинские военкомы оставили спектакль без актеров-мужчин

Экс-премьер Азаров: в Ужгороде военкомы забрали актеров по дороге на спектакль

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования в административном центре Закарпатской области городе Ужгород на западе Украины сорвали театральное представление, похитив актеров по дороге в театр. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Ужгороде спектакль "Конотопская ведьма" отменили, потому что на дороге к городу дежурили сотрудники ТЦК, которые забрали актеров», — говорится в его сообщении про украинских военкомов.

Ранее стало известно о задержании в Одессе сотрудника ТЦК, который был причастен к скандалам из-за жесткой мобилизации. «Четыре тысячи долларов за невручение повестки и отсрочку призыва: в Одессе полиция задержала работника ТЦК. (…) Заблокировали коррупционную схему уклонения от призыва на военную службу», — говорилось в заявлении главного управления Национальной полиции в области.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

      Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

      Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

      Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

      Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше