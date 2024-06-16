Украинские военкомы оставили спектакль без актеров-мужчин

Экс-премьер Азаров: в Ужгороде военкомы забрали актеров по дороге на спектакль

Сотрудники территориального центра комплектования в административном центре Закарпатской области городе Ужгород на западе Украины сорвали театральное представление, похитив актеров по дороге в театр. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Ужгороде спектакль "Конотопская ведьма" отменили, потому что на дороге к городу дежурили сотрудники ТЦК, которые забрали актеров», — говорится в его сообщении про украинских военкомов.

Ранее стало известно о задержании в Одессе сотрудника ТЦК, который был причастен к скандалам из-за жесткой мобилизации. «Четыре тысячи долларов за невручение повестки и отсрочку призыва: в Одессе полиция задержала работника ТЦК. (…) Заблокировали коррупционную схему уклонения от призыва на военную службу», — говорилось в заявлении главного управления Национальной полиции в области.