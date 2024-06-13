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17:38, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине задержали за взятку скандального военкома

На Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации

Фото: Reuters

На Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), который был причастен к скандалам из-за жесткой мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

«Четыре тысячи долларов за невручение повестки и отсрочку призыва: в Одессе полиция задержала работника ТЦК. (…) Заблокировали коррупционную схему уклонения от призыва на военную службу», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за указанную сумму военком обещал не вручать повестку. Кроме того, он выдавал пустой бланк повестки с печатью для самостоятельного заполнения и проставления нужной даты для явки в ТЦК. В полиции объяснили, что такая повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а затем отсрочить призыв на службу. Как уточняется, мужчину задержали после получения взятки в размере тысячи долларов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным издания «Страна.ua», задержанный военком неоднократно участвовал в видео с силовой мобилизацией в Одессе. Он матерился на людей в маршрутках и на остановках, добавили журналисты.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК попытались мобилизовать работников скорой помощи, которую вызвали в военкомат. Украинские СМИ сообщали, что медиков не выпускали из ТЦК.

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      Кристина Есикова
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